Fallece en Piedras Negras el médico y exdiputado Loth Tipa Mota Natharem a los 85 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El médico, exfuncionario y exdiputado local Loth Tipa Mota Natharem falleció este jueves en Piedras Negras a los 85 años de edad, presuntamente a consecuencia de complicaciones derivadas de diversos problemas de salud.

El reconocido profesionista perdió la vida en su domicilio de la colonia Buena Vista Norte, donde paramédicos de la Cruz Roja acudieron tras recibir el reporte; sin embargo, al arribar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Acciones de la autoridad

Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el fallecimiento no estuvo relacionado con hechos violentos, sino con padecimientos de salud.

Originario de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, donde nació el 29 de marzo de 1941, Loth Tipa Mota Natharem desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Piedras Negras como médico cirujano, partero y especialista en tanatología.

Durante su carrera ocupó distintos cargos en instituciones públicas de salud, entre ellos la dirección de la clínica del ISSSTE en Piedras Negras y la dirección médica del Centro de Reinserción Social, función que desempeñó por cerca de una década.

Impacto en la comunidad

Además de su labor médica, también participó activamente en la política local al militar en el PRI y posteriormente en el PAN, llegando a ocupar una diputación local.

A lo largo de casi 30 años también formó parte del Club de Leones de Piedras Negras, colaborando en acciones sociales y programas de apoyo comunitario.

La noticia de su fallecimiento generó muestras de condolencia entre integrantes de la comunidad médica, política y social de la región, donde era ampliamente reconocido por su trayectoria profesional y vocación de servicio.