Lanza CBP alerta por gusano barrenador

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Ante la detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo a unos 90 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) inició una campaña intensiva de concientización en los ocho puertos de entrada del sur de Texas, incluido Eagle Pass, para impedir el ingreso de la plaga al país.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que la presencia del insecto representa una seria amenaza para la industria ganadera, la economía regional e incluso para mascotas y fauna silvestre.

Como medida preventiva, el Gobierno de Estados Unidos mantiene suspendida desde mayo de 2025 la importación de ganado vivo procedente de México debido al brote detectado en territorio mexicano.

Además, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) incrementó la producción de moscas estériles a 500 millones por semana como parte de la estrategia biológica para contener la propagación del insecto.

Acciones de la autoridad

La campaña de CBP contempla la distribución masiva de volantes informativos bilingües en los cruces fronterizos desde Brownsville hasta Del Río, así como una fuerte difusión en redes sociales para alertar a la población.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) es la larva de una mosca que deposita huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando infecciones severas que pueden derivar en la muerte del animal si no recibe tratamiento oportuno.

Detalles confirmados

Aunque afecta principalmente al ganado, las autoridades señalaron que también puede presentarse en mascotas, fauna silvestre e incluso en humanos en casos aislados. El insecto adulto tiene apariencia similar a una mosca doméstica, aunque se distingue por sus ojos color naranja, cuerpo metálico azul o verde y tres franjas oscuras en el dorso.

La plaga fue erradicada de Estados Unidos en la década de 1960; sin embargo, su reciente reaparición en Centroamérica y regiones del centro de México encendió las alertas de agencias federales como el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS).

Impacto en la comunidad

Las autoridades exhortaron a productores ganaderos y ciudadanos a vigilar cualquier signo de infección en animales, como irritación, sacudidas constantes de cabeza, mal olor o presencia de larvas en heridas abiertas, y reportarlo de inmediato a veterinarios o funcionarios de salud animal.