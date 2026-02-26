Municipio mantiene multas a transportistas y activa operativo en Ruta Fiscal hacia el Puente II

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un día después de que empresarios transportistas manifestaran inconformidad por la aplicación de multas y el retiro de placas a tráileres en la Ruta Fiscal, el municipio confirmó que las sanciones continuarán y anunció el arranque inmediato de un operativo para regular el flujo hacia el Puente Internacional II, sin precisar los montos señalados por el sector.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, afirmó que "ayer hubo una reunión, hubo acuerdos", y sostuvo que el objetivo es "construir una Ruta Fiscal donde todas las modalidades de transporte puedan ir coexistiendo". No obstante, advirtió que "quien sea sorprendido infringiendo la norma municipal o la ley será sancionado".

Acciones de la autoridad

El comisario Eliud Mercado detalló que el operativo inició a las 6:00 horas y señaló que "todos los vehículos y cajas que estén estacionados en la Ruta Fiscal serán sancionados; quedó como acuerdo con los transportistas".

La postura oficial se dio luego de que más de 20 empresarios acudieron el martes a Seguridad Pública para solicitar explicación por infracciones que incluyeron el retiro de placas a unidades que, según expusieron, habían operado sin contratiempos días antes.

Inconformidad de los transportistas

Una de las empresarias indicó que el sector busca diálogo. "Venimos a ver la manera en la cual podemos tener un flujo correcto de cargas", expresó. Añadió que "estuvimos teniendo algún tipo de infracciones en la Ruta Fiscal. Estaban removiendo placas a vehículos que estaban circulando sin problema", y consideró que pudo tratarse de "alguna confusión, a lo mejor, de los elementos".

Advirtió que la situación impacta directamente en las exportaciones. "Hay clientes muy molestos en el interior de la República porque estamos demorando hasta ocho horas para poder cruzar por este puerto, cuando antes nos distinguíamos por ser uno de los más rápidos", señaló.

Aunque el Municipio formalizó acuerdos para ordenar las filas desde el cruce de la Carretera 2 y el Libramiento Carranza, no hubo un pronunciamiento específico sobre la revisión de criterios o montos de las multas que detonaron la inconformidad empresarial.