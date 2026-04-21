Investigan posible abuso sexual contra menor de 4 años en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades estatales iniciaron una investigación por un posible caso de abuso sexual en agravio de una menor de 4 años en la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras, donde ya se activaron protocolos de protección y seguimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido hace aproximadamente una semana y el presunto agresor pertenecería al entorno familiar de la víctima, lo que derivó en la intervención inmediata de instancias especializadas.

La alerta fue emitida desde el Hospital General Salvador Chavarría, a donde la menor fue trasladada por sus familiares durante el fin de semana para una valoración médica, luego de que se tuviera conocimiento del presunto abuso. Personal médico descartó la presencia de lesiones físicas y reportó que el estado de salud general de la menor es estable; sin embargo, dio vista a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) Coahuila Norte 1 para el seguimiento correspondiente.

Acciones de la autoridad

A partir de ello, la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el Centro de Empoderamiento de la Mujer, inició la integración de una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y confirmar o descartar la agresión.

Las autoridades informaron que se llevan a cabo diligencias que incluyen entrevistas, evaluaciones especializadas y la recolección de datos de prueba, en apego a los protocolos de atención a menores.

Detalles confirmados

El caso permanece bajo investigación y será la autoridad competente la que determine la existencia de un delito y, en su caso, las responsabilidades correspondientes, mientras se garantiza la protección integral de la menor involucrada.