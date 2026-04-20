Aumenta el caudal del río Bravo tras lluvias en la región

Piedras Negras, Coah.— Los escurrimientos derivados de las lluvias registradas en los últimos días en zonas cercanas a presas como La Amistad, San Miguel, Centenario y La Fragua provocaron un incremento en el caudal del río Bravo.

Aumento del caudal del río Bravo

El coordinador regional de Protección Civil, Francisco Contreras Obregón, informó que antes de las precipitaciones el gasto del afluente se mantenía en 35 metros cúbicos por segundo, mientras que actualmente oscila entre 48 y 49.

Pico máximo del caudal

Indicó que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico que contempla más lluvias, el caudal podría mantenerse en niveles similares durante varios días, para posteriormente registrar una disminución. El pasado sábado se registró el pico máximo con 75 metros cúbicos por segundo, lo que se reflejó en un mayor nivel del río y en el arrastre de material vegetal por la corriente.