Acusa gerente de SIMAS robo de tubería; alista denuncia contra el alcalde Jacobo Rodríguez

Piedras Negras, Coah.— El gerente general del SIMAS, Lorenzo Menera Sierra, anunció que interpondrá una denuncia penal contra el alcalde de Piedras Negras y el exsubgerente operativo del organismo, Ricardo Aguirre, por el presunto robo de mil tubos donados por la desarrolladora Grupo MANTER S.A. de C.V..

Acciones legales de Lorenzo Menera

Durante una conferencia de prensa, Menera Sierra aseguró que, tras la desaparición del material, el edil le habría entregado únicamente 100 mil pesos de un acuerdo por 3 millones, monto que, dijo, correspondía al valor de la tubería.

Sostuvo que los tubos fueron utilizados de manera irregular en la construcción de una nueva línea hacia el ejido Piedras Negras, obra ejecutada por el municipio.

Detalles de la denuncia

El funcionario exhibió un oficio de recepción fechado el 3 de abril de 2025, en el que consta la entrega parcial de 100 tubos hidráulicos de 14 pulgadas, con un valor superior a los 475 mil pesos.

El documento, afirmó, aparece firmado por Ricardo Aguirre en las instalaciones del tanque elevado del SIMAS, ubicado en el ejido Piedras Negras.

"Van a decir que miento o que falsifiqué la firma, pero Grupo MANTER es una empresa seria y tiene las copias. Creyeron que no me daría cuenta, pero aquí están las pruebas", sentenció Menera Sierra.