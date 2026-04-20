Refuerzan atención en salud mental en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Ante el incremento en casos de suicidio en la región, autoridades de salud intensificaron las estrategias de prevención y atención, con énfasis en la detección oportuna de personas en riesgo.

Minerva Contreras, coordinadora de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que en lo que va del año se han registrado 14 casos, cifra que consideró elevada frente a los 35 con los que cerró el año anterior.

"Vemos una cifra alta, mayor a la esperada, por lo que hemos implementado estrategias como la aplicación de tamizajes en instituciones educativas", señaló.

Explicó que estas acciones buscan identificar a personas con conductas de riesgo o que atraviesan situaciones emocionales complejas, para brindarles herramientas de apoyo o canalizarlas a servicios especializados.

Indicó que entre los principales problemas detectados se encuentran la ansiedad, la depresión y la ideación suicida, que en muchos casos se combinan con el consumo de sustancias como alcohol, tabaco u otras drogas.

Detalló que la Secretaría de Salud ofrece servicios gratuitos de atención psicológica, entre ellos el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), donde se brinda apoyo tanto en adicciones como en salud mental tras su reconversión.

Además, destacó la disponibilidad de la Línea de la Vida a través del 911, que opera las 24 horas del día sin costo y es atendida por personal capacitado para brindar orientación, contención en crisis y canalización.

Agregó que, como parte de las estrategias, se da seguimiento a los casos detectados, especialmente los que surgen durante la noche o fines de semana, mediante psicólogos itinerantes que visitan distintas localidades.

Contreras hizo un llamado a la población a acercarse a estos servicios y no dudar en buscar ayuda profesional, al subrayar que la atención es accesible y gratuita.