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Piedras Negras

Memo Ruiz lleva sus propuestas s vecinos de la colonia Doña Pura

El candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad presentó sus propuestas legislativas y reafirmó su compromiso con la seguridad, el bienestar y el desarrollo de las familias coahuilenses.

Por Exzael Becerril - 07 mayo, 2026 - 09:29 a.m.
Memo Ruiz lleva sus propuestas s vecinos de la colonia Doña Pura

La tarde de este miércoles, el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-UDC) a diputado local por el Distrito 02, Memo Ruiz, recorrió las calles de la colonia Doña Pura, donde fue recibido cálidamente por familias y vecinos del sector, quienes le expresaron su apoyo y confianza.

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Propuestas de Memo Ruiz para la seguridad

Durante el recorrido casa por casa, Memo Ruiz presentó sus propuestas legislativas enfocadas en fortalecer la seguridad, impulsar mayores oportunidades para las familias y continuar promoviendo iniciativas que beneficien a los sectores más vulnerables de la sociedad.

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El candidato agradeció las muestras de cariño y el recibimiento de la ciudadanía, destacando la importancia de mantenerse cercano a la gente para escuchar de primera mano sus necesidades y trabajar en soluciones reales desde el Congreso del Estado.

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"Seguiremos legislando con responsabilidad y compromiso, siempre pensando en el bienestar de las familias coahuilenses. Nuestro objetivo es seguir construyendo un estado fuerte, seguro y con más oportunidades para todos", expresó.

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Importancia del trabajo coordinado

Memo Ruiz reiteró que el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno permitirá consolidar los avances que hoy distinguen a Coahuila, manteniendo la seguridad y generando condiciones para el desarrollo y bienestar de las familias del Distrito 02.

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