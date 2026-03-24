Investigan agresión con arma blanca en la colonia División del Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades iniciaron una carpeta de investigación tras el reporte de una persona lesionada con arma blanca en la colonia División del Norte, en Piedras Negras.

Los hechos se registraron cerca de las 6 de la mañana de este lunes, sobre la calle Talamantes, donde cuerpos de emergencia localizaron a un hombre herido, identificado como José Manuel Castillo Cruz, de 37 años.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria, ya que presentaba varias lesiones en el rostro ocasionadas con un cuchillo. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Según el testimonio del afectado, un sujeto ingresó a su vivienda, lo insultó y lo atacó, sin que hasta el momento se conozcan las causas de la agresión.

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar tras el reporte, donde tomaron conocimiento de la agresión y recabaron la denuncia de la víctima.

Indicó que el lesionado se encuentra fuera de peligro, aunque será sometido a una revisión por parte de un médico legista para determinar la gravedad de las lesiones.

Asimismo, se informó que ya fue detenido un presunto responsable, quien será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para reunir datos de prueba y esclarecer plenamente los hechos.