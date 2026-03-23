Evade Jacobo señalamientos contra Policía Municipal y arremete contra el Estado

Piedras Negras, Coahuila, México.— El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, evitó pronunciarse sobre los recientes señalamientos de presuntos abusos cometidos por elementos de la Policía Municipal durante el fin de semana y enfocó su conferencia matutina de este lunes en una nueva confrontación con el Gobierno del Estado.

Durante su intervención, el edil no abordó los casos que han generado cuestionamientos públicos, entre ellos la denuncia de un joven que aseguró haber sido golpeado por policías municipales, así como la imposición de una multa presuntamente arbitraria en un filtro antialcohol.

Tampoco hizo referencia al episodio en el que inicialmente negó el robo de una patrulla, pese a que posteriormente el propio involucrado declaró haber huido en la unidad oficial y abandonarla en otro sector de la ciudad.

Acciones de la autoridad

En lugar de ello, Rodríguez dirigió su mensaje hacia acusaciones contra autoridades estatales, al señalar una supuesta "operación" para afectar a su administración, además de insistir en una presunta falta de apoyo institucional.

Sus declaraciones se dan en medio de una serie de confrontaciones que ha sostenido con distintos actores políticos, incluyendo integrantes de su propio Cabildo, figuras de su partido, así como el dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía, y el gerente del SIMAS, Lorenzo Menera, con quien mantiene un conflicto por el control financiero del organismo.

A ello se suma el distanciamiento con regidores identificados con la llamada Cuarta Transformación, quienes formaron parte del proyecto político local y que ahora se encuentran en ruptura con la actual administración.

Durante la conferencia, el alcalde descartó autocríticas y aseguró que su gobierno enfrenta "bloqueos políticos", los cuales atribuyó al contexto electoral, reiterando que existen acciones dirigidas en su contra y contra el municipio.

Detalles confirmados

El silencio sobre los hechos recientes relacionados con la actuación policial ocurre en un contexto de señalamientos consecutivos, que van desde el robo de una patrulla —caso que inicialmente minimizó— hasta denuncias por presuntas agresiones a detenidos y cuestionamientos por prácticas recaudatorias en retenes antialcohol, sin que hasta el momento se haya fijado una postura clara por parte de la autoridad municipal.