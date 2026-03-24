Intenta jovencita de 13 años quitarse la vida en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una niña de tan solo 13 años de edad fue internada en el Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, luego de haber atentado contra su vida en Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron cerca de las 4:00 horas de este lunes, cuando la menor, identificada como Ángela N, fue localizada inconsciente en su habitación, en un domicilio de la colonia Villas del Carmen.

Los hechos ocurrieron en la colonia Villas del Carmen, donde la menor fue encontrada inconsciente.

Al lugar acudieron socorristas de Bomberos, quienes le brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron de urgencia al hospital, donde quedó internada bajo observación médica. De manera preliminar, se informó que la adolescente habría ingerido varias pastillas de medicamento controlado, sin que se precisara el tipo ni la cantidad.

Socorristas de Bomberos atendieron a Ángela N antes de su traslado al hospital.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de los hechos y dieron aviso a la PRONNIF, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se revise el entorno familiar de la menor.