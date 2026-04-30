Trabajadores de SIMAS encaran a asesor municipal en medio de protestas laborales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Trabajadores del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) confrontaron este jueves al asesor municipal Gilberto Múzquiz, a quien acusaron de intentar forzarlos a renunciar mediante ofrecimientos económicos, pese a que el funcionario negó públicamente cualquier despido o negociación.

Durante una protesta en las instalaciones del organismo, empleados señalaron directamente a Múzquiz de haber sostenido conversaciones previas en las que, aseguran, se les plantearon acuerdos para dejar sus cargos, incluyendo propuestas de dinero a cambio de su salida.

Frente a trabajadores y medios de comunicación, el asesor rechazó los señalamientos y sostuvo que "no se ha liquidado gente" ni se han solicitado renuncias.

¿Qué declararon los trabajadores de SIMAS?

La postura fue desestimada por los inconformes, quienes lo acusaron de mentir e intentar deslindarse de decisiones que, afirman, ya habían sido comunicadas de forma verbal. Uno de los empleados aseguró que incluso se le preguntó "cuánto quería" para dejar el puesto, mientras que otros denunciaron presiones, falta de notificaciones formales y bajas en el sistema sin previo aviso, lo que les impidió registrar su asistencia.

El conflicto se desarrolló en medio de un ambiente de creciente tensión, con presencia de elementos de la Policía Municipal en las oficinas y trabajadores que aseguran estar siendo orillados a abandonar sus empleos sin el debido proceso legal. También denunciaron la llegada de personal para sustituirlos en distintas áreas, pese a que el alcalde Jacobo Rodríguez había justificado previamente los recortes como una medida para reducir gastos y mejorar la situación financiera del organismo.

Acciones de la autoridad ante la protesta

Por su parte, durante la conferencia matutina, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, rechazó que exista una política de acoso laboral y afirmó que los recortes forman parte de un proceso de reestructuración para mejorar la operatividad del sistema.

Sostuvo que las salidas obedecen a duplicidad de funciones o a personal que no justifica su permanencia, y aseguró que se respetarán los derechos laborales de los afectados. No obstante, trabajadores reportaron que no recibieron el pago de su quincena y que el sistema de control de asistencia les impidió registrar su entrada durante la jornada.