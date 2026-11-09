Rastrean asalto en un OXXO

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Las investigaciones por el asalto a una tienda OXXO de la colonia Valle de las Flores llevaron a la Fiscalía General de Justicia a indagar a un hombre de 32 años, detenido previamente por un delito distinto, pero que presenta características similares a las del presunto responsable.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se trata de Luis Andrés N, en cuyo poder también fue localizado dinero en efectivo por una cantidad que coincide con lo reportado como robado en el establecimiento.

El funcionario precisó que estos elementos permitieron abrir una línea de investigación sobre su posible participación en el atraco, aunque aclaró que todavía deben reunirse y corroborarse los datos de prueba para establecer su responsabilidad.

Detalles del asalto en OXXO

El robo ocurrió durante el fin de semana, cuando un individuo ingresó al establecimiento y amenazó con un cuchillo a uno de los empleados para apoderarse de 800 pesos, producto de las ventas.

Proceso de investigación

Rodríguez Ríos indicó que la Agencia de Investigación Criminal continúa con las diligencias y está a la espera de que los representantes jurídicos de la cadena comercial aporten la información correspondiente.

Explicó que, aunque el robo con intimidación se persigue de oficio, la colaboración de la empresa afectada permitirá precisar las circunstancias en que ocurrió el delito y fortalecer la carpeta de investigación antes de presentarla ante la autoridad judicial.

Agregó que, por instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, se trabaja en la integración del expediente para esclarecer los hechos y determinar si existen elementos suficientes para proceder contra el detenido.