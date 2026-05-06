Ataque armado deja a un hombre grave en Campo Verde; Fiscalía ya investiga

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General de Justicia abrió una investigación luego de que dos hombres fueran atacados violentamente por varios sujetos en la colonia Campo Verde de Piedras Negras, dejando a uno de ellos en estado delicado.

El ataque ocurrió durante las primeras horas del miércoles en la calle Libertadores del mencionado sector. En el sitio se encontraban Osvaldo Kenai Torres Pulgarín, de 21 años, y su primo Ricardo Daniel Pulgarín Ibarra, de 27 años.

Según versiones obtenidas, cuatro personas llegaron al domicilio indicando que habían sido enviadas por una mujer identificada como Noelia "N", quien presuntamente sostenía una relación sentimental con Ricardo Daniel y habría ordenado la agresión tras un problema de celos.

Detalles confirmados

La situación derivó en una riña en la que ambos hombres sufrieron lesiones producidas con arma blanca. Aunque las heridas cortantes fueron consideradas menores, Ricardo Daniel recibió múltiples golpes en la cabeza que le provocaron un traumatismo craneoencefálico severo.

Los lesionados fueron auxiliados y posteriormente trasladados al Hospital General "Doctor Salvador Chavarría" para recibir atención médica especializada.

Acciones de la autoridad

Autoridades ministeriales realizan las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los agresores y esclarecer lo ocurrido.