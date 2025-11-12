Exhiben ´acuerdos´ para callar la crítica del gobierno de Jacobo Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un audio difundido en redes sociales generó polémica este lunes al atribuirse presuntamente la voz de Andrés Sims, director de Comunicación Social del municipio de Piedras Negras. En la grabación se escucha a una persona solicitar a un medio de comunicación "omitir notas" que afecten a empresarios identificados como "aliados" de la administración entrante.

En la grabación, cuya autenticidad no ha sido confirmada, una voz afirma:

"Vamos a incluirlos para trabajar en la próxima administración... hay publicaciones que nos afectan un poquito. ¿Cómo ve, nos echa la mano?... Ahorita subió una publicación de Transportes ODEL. Él es de nuestros aliados, no sé si existe la posibilidad de que omitamos las notas que les afecten."

El diálogo sugiere un posible intento de influir en la línea editorial de un medio local a cambio de colaboración futura con la administración municipal encabezada por Jacobo Rodríguez. La conversación concluye con una invitación a integrarse a un grupo de difusión de boletines oficiales.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Piedras Negras no ha emitido una postura oficial sobre el material, ni el funcionario señalado ha realizado declaraciones públicas.

La filtración ha provocado un amplio debate en redes sociales sobre la transparencia en la comunicación institucional y los límites entre la autoridad y la prensa, mientras usuarios demandan una aclaración por parte del municipio.