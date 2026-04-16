Llaman a aprovechar servicios gratuitos de salud bucal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para acudir a los centros de salud y aprovechar los servicios gratuitos de atención bucal disponibles en la ciudad.

El coordinador de Salud Bucal de la Jurisdicción Sanitaria 01, Sergio Morales Maus, informó que actualmente se mantienen las detecciones y consultas sin costo, dirigidas tanto a niños como a adultos.

Explicó que recientemente atendió el caso de un menor cuyos padres estaban preocupados por la movilidad de una pieza dental; sin embargo, aclaró que se trataba de un proceso normal.

"La muda de los dientes comienza a partir de los seis años, aunque en algunos casos puede iniciar desde los cinco, por lo que no siempre representa un problema", indicó.

Servicios de salud bucal sin costo en Piedras Negras

Destacó que una de las principales dudas de la ciudadanía es si los servicios tienen algún costo, a lo que reiteró que toda la atención en los centros de salud es completamente gratuita.

Precisó que en la ciudad se cuenta con cinco unidades donde se brinda este servicio, incluyendo consulta, medicamentos, limpieza, extracciones y empastes sin costo para los pacientes.

Asimismo, detalló que el procedimiento para recibir atención es sencillo, ya que los interesados solo deben acudir al área de archivo o enfermería y solicitar el servicio dental.

Importancia de la salud dental en niños y adultos

El funcionario subrayó la importancia de acudir al odontólogo al menos cada seis meses, siempre que la salud bucal sea adecuada, con el fin de prevenir la acumulación de placa dentobacteriana.

Advirtió que esta condición es la principal causa de enfermedades como la gingivitis y la periodontitis, esta última capaz de provocar la pérdida de piezas dentales en adultos.