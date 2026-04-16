Hules y Empaques avanza a la final tras eliminar al campeón en penales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El próximo martes se coronará al nuevo monarca del Torneo de Futbol 7 de 30 y más de la colonia San Luis, luego de que Hules y Empaques eliminara en tanda de penales al actual campeón, Pípila FC.

En el tiempo reglamentario de esta semifinal, ambas escuadras igualaron 1-1 en un encuentro disputado de principio a fin.

Jorge "BB" López fue el encargado de abrir el marcador y poner en ventaja 1-0 a Hules y Empaques, equipo respaldado por el promotor deportivo Don Mayo Ríos.

Sin embargo, Jorge Rivas respondió por Pípila FC al marcar el tanto del empate, obligando a la definición desde los once pasos.

Ya en la tanda de penales, Hules y Empaques se impuso 3-2 (4-3 global), asegurando su lugar como el segundo finalista del torneo.

La final del Torneo de Futbol 7

La final se disputará el próximo martes, cuando Hules y Empaques, que terminó en cuarto lugar de la temporada regular, enfrente a Pumas de Seguridad Pública de Nava, que clasificó como sexto, en un duelo que promete ser cerrado.