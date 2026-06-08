Capturan a presunto feminicida en Allende; enfrentará proceso judicial por la muerte de su pareja

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La muerte de una mujer ocurrida el pasado viernes en la colonia Ampliación Ignacio Allende, en el municipio de Allende, fue oficialmente investigada como feminicidio luego de que las autoridades confirmaran que la víctima perdió la vida a consecuencia de asfixia. La información fue dada a conocer por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

La víctima fue identificada como María de la Luz Benavente, ciudadana estadounidense que residía en San Antonio, Texas. De acuerdo con las primeras investigaciones, la noche del viernes se registró una discusión dentro de un domicilio ubicado en la calle Morelos. Durante el altercado, la mujer habría sido agredida físicamente y posteriormente privada de la vida.

Tras el hallazgo del cuerpo y el análisis de los indicios encontrados en el lugar, personal de la Fiscalía inició las diligencias correspondientes. Los resultados de la necropsia determinaron que la causa del fallecimiento fue asfixia, lo que fortaleció la hipótesis de una agresión directa.

Rodríguez Ríos explicó que, con base en las pruebas recabadas, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres integró una carpeta de investigación por feminicidio y solicitó una orden de aprehensión contra Juan Pedro "N", identificado como la pareja sentimental de la víctima.

El juez de control concedió el mandamiento judicial, el cual fue ejecutado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal. El detenido fue trasladado desde Zaragoza hasta Piedras Negras bajo un dispositivo especial de seguridad para quedar a disposición de la autoridad judicial.

El delegado regional indicó que durante la audiencia inicial se presentarán los datos de prueba obtenidos durante la investigación, mientras que el juez resolverá la situación jurídica del imputado por el presunto feminicidio de María de la Luz Benavente.