Investiga Fiscalía hallazgo de cuerpo en barranco de Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La fiscalía general del Estado mantiene bajo investigación el hallazgo del cuerpo de un hombre localizado en un barranco del ejido Villa de Fuente, aunque los primeros indicios descartan que el fallecimiento esté relacionado con un hecho violento.

De acuerdo con las diligencias iniciales, la necropsia establece como probable causa de muerte un infarto, por lo que hasta el momento no existen evidencias que apunten a la comisión de un delito.

El cuerpo fue encontrado la mañana del viernes, luego de que autoridades recibieran el reporte del hallazgo. Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, para asegurar el área e iniciar las actuaciones ministeriales.

Las autoridades informaron que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, situación que ha complicado su identificación, por lo que continúan los trabajos periciales y de investigación para confirmar oficialmente su identidad.

De manera preliminar, se estima que la víctima corresponde a un hombre de entre 45 y 55 años de edad; sin embargo, esta información permanece sujeta a los resultados de las pruebas de identificación.

Una vez que concluya el proceso pericial y se confirme la identidad de la persona fallecida, el cuerpo será entregado a sus familiares. Posteriormente, la Fiscalía determinará la conclusión de la carpeta de investigación si se confirma que no existió intervención de terceros.