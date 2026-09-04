Investigación por presunto acoso sexual contra instructor de gimnasio continúa abierta

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La carpeta de investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por una joven contra un instructor de gimnasio por presunto acoso sexual continúa en proceso de integración ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

Como parte de las diligencias, Ernesto N., señalado en la denuncia, compareció ante el Ministerio Público acompañado de un abogado. La autoridad ministerial realizó su individualización y recabó la entrevista correspondiente.

La denuncia y medidas de protección

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que, derivado de la denuncia, también fueron establecidas medidas de protección para la persona denunciante.

Precisó que la investigación permanece abierta y que será durante el desarrollo de la carpeta cuando el Ministerio Público determine lo que conforme a derecho corresponda respecto al señalado.

Proceso de investigación en curso

Rodríguez Ríos indicó que las actuaciones forman parte del proceso de integración de la carpeta, por lo que todavía no existe una determinación definitiva sobre el caso.

En caso de que existan otras posibles víctimas, señaló, deberán acudir ante la autoridad correspondiente y presentar su propia denuncia, además de aportar los hechos que consideren necesarios para que sean investigados.