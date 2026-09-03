Muere electricista tras recibir descarga mientras trabajaba en un domicilio de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una descarga eléctrica habría provocado la muerte de un trabajador de 44 años, quien realizaba labores propias de su oficio como electricista en un domicilio de la colonia Ejido Piedras Negras.

El hombre, identificado como José Antonio, fue localizado sin signos vitales en un inmueble ubicado sobre la calle Benito Juárez, luego de que se reportara el accidente. Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte 1.

El trabajador se encontraba a 24 pies de altura cuando ocurrió el accidente.

Las primeras diligencias establecieron que el trabajador se encontraba aproximadamente a 24 pies de altura, sostenido mediante un arnés y sobre una escalera, cuando aparentemente tuvo contacto con una instalación eléctrica que le habría provocado la descarga.

A simple vista, los agentes no observaron lesiones externas ni indicios de violencia en el cuerpo. José Antonio vestía pantalón de mezclilla azul, camiseta roja, zapatos de trabajo color café y llevaba puestos guantes de seguridad.

Las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a la muerte del electricista.

Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes en el lugar y posteriormente trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley.

José Antonio fue encontrado sin signos vitales en un domicilio de la colonia Ejido Piedras Negras.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente laboral y determinar oficialmente la causa del fallecimiento.