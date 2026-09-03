Persecución termina en el Puente Internacional con la captura de un hombre en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Lo que comenzó como una persecución por distintos sectores de Piedras Negras terminó ayer en el Puente Internacional Número Dos con la captura de Adislao Baltazar Rivera, de 35 años, quien presuntamente intentó evadir a agentes de la Agencia de Investigación Criminal y cruzar hacia Estados Unidos.

El hombre fue interceptado por elementos de la Patrulla Fronteriza al llegar a la guardarraya, luego de que durante la huida presuntamente utilizara objetos conocidos como "ponchallantas" para obstaculizar a las unidades policiales y dañara uno de los neumáticos de una patrulla.

De acuerdo con Raúl Rogoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 01, la movilización se derivó de una investigación iniciada por el Ministerio Público a partir de reportes ciudadanos relacionados con la presunta venta de narcóticos y amenazas.

Los agentes localizaron el vehículo señalado y le marcaron el alto a su conductor. Sin embargo, este habría intentado escapar al dirigir el automóvil contra los policías, lo que desencadenó la persecución por diversas vialidades de la ciudad.

Durante el recorrido, el sospechoso habría lanzado ponchallantas al paso de las patrullas, provocando daños a uno de los neumáticos oficiales y dificultando que otras unidades acudieran en apoyo. También se reportaron daños a vehículos particulares que se encontraban en el trayecto.

La persecución llegó hasta el Puente Internacional Número Dos, donde Rivera intentó continuar hacia territorio estadounidense. Elementos de la Patrulla Fronteriza le impidieron el ingreso y posteriormente lo entregaron a las autoridades mexicanas.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que dispone de un plazo de 48 horas para definir su situación jurídica. La investigación contempla posibles delitos relacionados con posesión de narcóticos, violencia contra integrantes de seguridad, posible portación de arma de fuego y los daños ocasionados durante la persecución.

Rodríguez Ríos explicó que todavía se trabaja para determinar el número de vehículos afectados y establecer si existen denuncias formales por los daños registrados durante la huida.

La Fiscalía tampoco descarta que Rivera pudiera tener algún vínculo con una organización delictiva, por lo que esa posibilidad se mantiene como una de las líneas de investigación.

Como parte de sus antecedentes, la autoridad confirmó que Adislao Baltazar Rivera permaneció 10 años en un penal federal de Jalisco por delincuencia organizada.

El delegado precisó que, pese al intento del conductor por utilizar el vehículo para impedir su captura, no se reportaron personas lesionadas ni daños directos a los elementos durante esa maniobra.