Contralor de Piedras Negras comparece ante Fiscalía por denuncia de prevaricación administrativa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El contralor municipal de Piedras Negras, José Adrián García Loza, compareció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado en calidad de denunciado dentro de una carpeta de investigación por el presunto delito de prevaricación administrativa, tras la denuncia presentada por Lorenzo Menera Sierra.

Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte, confirmó que este jueves se llevó a cabo una diligencia de entrevista con el funcionario municipal, como parte del seguimiento a una investigación que lleva meses en integración.

Explicó que el objetivo de la diligencia fue recabar la entrevista de la persona denunciada y continuar con la integración de la carpeta hasta su total resolución, por lo que será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen elementos suficientes para establecer alguna responsabilidad.

El caso deriva de la denuncia promovida por Menera Sierra, quien acusa al Contralor de haber actuado presuntamente de manera contraria a la ley en decisiones relacionadas con la suspensión que enfrenta como gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

El exfuncionario sostiene que García Loza se negó a levantar la suspensión pese a que, de acuerdo con su planteamiento, esta correspondía a una falta no grave y no podía prolongarse en los términos en que fue aplicada.

La denuncia señala al Contralor por el presunto delito de prevaricación administrativa, cuya sanción referida en el procedimiento legal contempla de uno a cinco años de prisión.

La acusación adquiere relevancia en medio del conflicto que mantienen Menera Sierra y la Contraloría Municipal, luego de que esta determinara previamente su separación e inhabilitación por un año, junto con otro exfuncionario del organismo operador, a partir de presuntas irregularidades detectadas durante sus gestiones.

Así, mientras Menera Sierra busca revertir las determinaciones administrativas que pesan sobre él, García Loza enfrenta ahora una investigación ministerial por las decisiones que, desde la Contraloría, tomó en torno a su caso.

Durante la diligencia ante la Fiscalía, el Contralor ejerció su derecho constitucional a guardar silencio, por lo que no emitió declaración sobre los hechos que se le atribuyen. Su decisión quedó asentada dentro de la actuación ministerial.

Rodríguez Ríos señaló que la investigación continuará su curso y que la Fiscalía agotará las diligencias necesarias antes de determinar lo conducente dentro de la carpeta.

Por ahora, García Loza mantiene la calidad de denunciado e investigado, sin que exista una resolución judicial que determine responsabilidad penal en su contra.