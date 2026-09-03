Detectan más casos de tuberculosis en Piedras Negras durante 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Hospital General Dr. Salvador Chavarría Sánchez reporta un incremento en la detección de casos de tuberculosis durante 2026, con una presencia recurrente de pacientes que consumen sustancias inhaladas, informó Hugo Edgar González Matus, encargado del Departamento de Epidemiología del nosocomio.

El especialista señaló que una característica identificada entre algunos de los pacientes atendidos es el consumo de drogas inhaladas, práctica que, explicó, puede favorecer la transmisión cuando existe intercambio de material entre consumidores.

"Lo que hemos visto como característica de cada uno de los pacientes es que son pacientes adictos, llámese la droga que sea, que sea inhalada, al compartirla se contagian más", indicó.

De acuerdo con algunas estadísticas locales referidas por el funcionario, Acuña y Piedras Negras concentran el mayor número de casos en la Región Norte, aunque también se ha observado un incremento en Saltillo y Torreón.

González Matus precisó que los casos detectados corresponden tanto a hombres como a mujeres y que la enfermedad puede presentarse en cualquier época del año.

Como ejemplo, mencionó el caso de una mujer que ingresó al Hospital General debido a su embarazo y que, después del nacimiento de su bebé, fue sometida a estudios ante la sospecha de tuberculosis. Las pruebas confirmaron posteriormente la presencia de la enfermedad.

El responsable de Epidemiología explicó que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y que puede clasificarse en formas pulmonares y extrapulmonares.

La tuberculosis pulmonar es una de las manifestaciones más frecuentes y puede transmitirse de persona a persona a través del aire cuando alguien con la enfermedad activa tose o habla.

"Al momento de hablar, de toser, una persona que tiene la enfermedad está emitiendo gotas muy pequeñitas al ambiente; se llaman núcleos goticulares, que miden menos de cinco micras", explicó.

Cuando una persona sana permanece expuesta a alguien con tuberculosis pulmonar activa, puede inhalar esas partículas suspendidas en el aire. Si las bacterias llegan a los pulmones, puede producirse la infección.

El especialista reiteró que, entre los pacientes atendidos en el Hospital General, se ha observado una presencia importante de personas que consumen sustancias inhaladas, por lo que llamó a mantener la vigilancia y detección oportuna de la enfermedad.