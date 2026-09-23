Denuncian abuso policial en la Nueva Imagen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La actuación de elementos de la Policía Municipal durante la detención de cuatro personas en la colonia Nueva Imagen fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia por una vecina del sector.

María Moreno acudió la mañana de este martes a las instalaciones de la Fiscalía para expresar su inconformidad y solicitar que se investigue el procedimiento utilizado por los agentes durante las detenciones realizadas el lunes.

De acuerdo con su versión, varias unidades de la Policía Municipal llegaron al sector y rodearon distintos domicilios. Entre las personas detenidas se encuentra Rosalba N., quien, afirmó Moreno, fue arrestada cuando acudió a buscar a su hijo a una vivienda.

La denunciante sostuvo que a Rosalba N. presuntamente le habrían colocado droga para justificar su detención. Añadió que la mujer recientemente fue sometida a una cirugía debido al cáncer que padece y que desconocía las razones por las que se desplegó el operativo.

Moreno señaló que posteriormente fueron detenidas otras tres personas —dos mujeres y un hombre— sobre la calle Fernando Montes de Oca, también en la colonia Nueva Imagen.

Detalles de las detenciones

Según la denunciante, a estas personas les habría ocurrido una situación similar, pues aseguró que los agentes les "sembraron droga". Indicó que actualmente permanecen a disposición del Ministerio Público por una acusación relacionada con posesión de narcóticos.

Reacción de la comunidad

Moreno insistió en que las autoridades deben revisar las circunstancias de las detenciones y determinar si los procedimientos realizados por los policías municipales se ajustaron a derecho.