Grafiti con supuesta amenaza de tiroteo moviliza a autoridades en primaria de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una supuesta amenaza de tiroteo, plasmada como grafiti en los baños de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, en la colonia Roma, movilizó este martes a autoridades de seguridad y derivó en un operativo durante el ingreso de los alumnos.

De acuerdo con información difundida entre padres de familia a través de grupos escolares de WhatsApp, la tarde del lunes fue localizada una pinta en las paredes de los baños, en la que se advertía sobre un supuesto ataque armado contra el plantel.

Ante el reporte, se activaron los protocolos de seguridad y este martes se implementó un operativo mochila en el acceso principal de la escuela, con la participación de padres de familia, docentes, directivos y elementos de Seguridad Pública.

Durante el ingreso fueron revisados alrededor de 500 alumnos. Según lo informado, en la inspección de mochilas y loncheras no se localizaron armas ni objetos que representaran un riesgo para los estudiantes.

Padres de familia también realizaron un recorrido por las instalaciones para verificar que no existiera alguna situación que pudiera poner en peligro a los menores, sin que se reportaran novedades.

¿Qué se encontró en la inspección?

Respecto a la pinta localizada en los baños, autoridades señalaron como una posibilidad que pudiera tratarse de uno de los llamados retos difundidos en redes sociales. No obstante, mantuvieron los protocolos de seguridad mientras se descartaba cualquier riesgo para la comunidad escolar.

Acciones de la autoridad ante la amenaza

Directivos y docentes dialogaron además con padres de familia y alumnos para informar sobre la situación, mientras continúan las investigaciones para determinar quién realizó la pinta y esclarecer el origen de la supuesta amenaza.