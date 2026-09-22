Fuga de aguas residuales afecta tres cuadras en la colonia Real del Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una fuga de aguas residuales afecta desde hace varios días la calle Francisco Coss, en la colonia Real del Norte, donde el escurrimiento se ha extendido por aproximadamente tres cuadras sin que, hasta el momento, haya sido atendido.

De acuerdo con vecinos, el problema se registra a la altura de la calle del Parque, y el flujo de aguas negras se extiende por distintos puntos de Francisco Coss, donde ha generado encharcamientos constantes.

Los residentes señalaron que el escurrimiento también ha deteriorado el pavimento, provocando la formación de pozos y baches a lo largo de la vialidad.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, solicitaron la intervención del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para localizar y reparar la fuga, así como atender las afectaciones que ha ocasionado en la calle.

Los vecinos también manifestaron preocupación por la acumulación de agua y la presencia de lama verde, al considerar que, de mantenerse las condiciones actuales, podrían representar un problema sanitario.

Detalles confirmados

Por ello, hicieron un llamado al Gobierno Municipal y al Simas para que atiendan de manera integral el reporte, reparen la fuga y, posteriormente, rehabiliten los tramos de pavimento dañados por el escurrimiento.