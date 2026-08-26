Con una inversión de 114 mdp, arranca obra de drenaje en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con una inversión de 114 millones de pesos, recursos 100 por ciento estatales, el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha la reposición y reubicación del cárcamo de bombeo de aguas negras número tres, obra destinada a atender una problemática prioritaria de drenaje en Piedras Negras.

Importancia de la obra

Durante el arranque de los trabajos, el Mandatario estatal destacó que la obra fue impulsada desde el Congreso del Estado por el diputado Memo Ruiz, a quien atribuyó un papel importante en la gestión de recursos para el Municipio.

"Por eso estamos aquí, para detonar esta obra que es muy importante y que no se dio por obra de la casualidad. Nuestro amigo Memo Ruiz fue un factor importante porque desde el Congreso nos ayuda a gestionar obras para Piedras Negras", señaló.

Gestión de recursos

Jiménez Salinas resaltó que los 114 millones de pesos destinados al proyecto fueron impulsados por el legislador estatal y subrayó la participación de Sonia Villarreal, subsecretaria de Gobierno, a quien reconoció como otra aliada en las gestiones y acciones en beneficio de Piedras Negras y la Región Norte.

El Gobernador sostuvo que su Administración apuesta por el trabajo coordinado entre autoridades y actores políticos para concretar obras y atender las necesidades de la población.

"Estamos contentos porque nosotros nos dedicamos a trabajar en equipo, a sumar y a construir", afirmó.

Jiménez Salinas rechazó, además, una política basada en la confrontación y la división, al señalar que la población espera resultados y trabajo de sus autoridades.

"No nos gusta ni somos partidarios de la política de división, polarización, pleitos y divisiones, porque la grilla no lleva a nada; lo que la gente quiere es que nos pongamos a trabajar", apuntó.