Hallan sin vida a reconocido médico y ex jefe sanitario en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades ministeriales iniciaron una investigación luego de que el médico otorrinolaringólogo Rogelio Valdés Mier, de 81 años de edad, fuera localizado sin vida la mañana de este viernes al interior de su domicilio en la colonia Las Fuentes.

La movilización de corporaciones de seguridad y personal pericial se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Jardín, entre Tepic y San Luis, donde familiares encontraron al especialista en una de las habitaciones del inmueble y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Municipal y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Investigación en curso

De acuerdo con los primeros reportes, el médico presentaba una lesión producida por arma de fuego en la cabeza. Durante la inspección en el lugar, autoridades localizaron a un costado del cuerpo un arma tipo revólver calibre .22.

Las primeras investigaciones apuntan a que presuntamente el especialista atentó contra su propia vida; sin embargo, la Fiscalía General del Estado informó que se mantendrán abiertas las indagatorias hasta concluir los estudios periciales y la necropsia de ley.

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que no se encontraron signos de violencia en el domicilio y que las pruebas periciales permitirán establecer con precisión la mecánica de los hechos y descartar cualquier otra circunstancia relacionada con el fallecimiento.

Contexto del fallecimiento

Familiares señalaron a las autoridades que el ex funcionario de salud enfrentaba diversos problemas médicos que limitaban su movilidad desde hace tiempo, aunque hasta el momento no se ha determinado oficialmente si dicha situación estaría relacionada con el caso.

Rogelio Valdés Mier fue una figura ampliamente conocida en el ámbito médico de Piedras Negras, donde trabajó durante años como especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente se desempeñó como coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno. Además de su trayectoria en instituciones públicas de salud, también brindaba consulta privada en la clínica Lupita, siendo reconocido por generaciones de pacientes en la región norte de Coahuila.