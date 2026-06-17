Capacitan a personal de salud para fortalecer atención integral a pacientes con tuberculosis

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Personal de salud de primer nivel recibió una capacitación especializada sobre el abordaje psicosocial de la tuberculosis, con el objetivo de fortalecer la atención integral de pacientes y sus familias, así como reducir los estigmas asociados a esta enfermedad.

La psicóloga del Programa Estatal de Micobacteriosis, Nelly Janet Estrada Neira, informó que el taller se desarrolló en el Centro de Salud Mundo Nuevo y estuvo dirigido a personal médico, de enfermería, psicología y trabajo social.

Explicó que uno de los principales objetivos es reforzar el conocimiento sobre la tuberculosis como una enfermedad curable y brindar herramientas que permitan acompañar emocionalmente a los pacientes durante su proceso de atención.

"Queremos que el personal de salud conozca la enfermedad, que sepa que es curable y que pueda transmitir confianza a los pacientes y sus familias, evitando el miedo y la desinformación", señaló.

Importancia de la atención emocional

Estrada Neira destacó la importancia de que quienes brindan atención médica cuenten con mecanismos para identificar necesidades emocionales, canalizar oportunamente a otras áreas de apoyo y trabajar de manera coordinada con la red institucional de salud.

Detalló que en la atención participan profesionales de medicina, enfermería, psicología, trabajo social y promoción de la salud, además de programas vinculados a enfermedades como VIH, diabetes y atención al adulto mayor, con el fin de favorecer la recuperación integral de los pacientes.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Comisión de Salud Fronteriza México–Estados Unidos para la realización de la capacitación, al señalar que su colaboración ha sido fundamental para ampliar las acciones de prevención y promoción de la salud en la región.

Capacitación en albergues para migrantes

Por su parte, Ana Luisa Martínez Lira, coordinadora estatal de la Comisión de Salud Fronteriza México–Estados Unidos, informó que durante los próximos meses se desarrollarán jornadas de capacitación en albergues para migrantes con el propósito de promover el acceso a los servicios de salud.

Añadió que entre los temas prioritarios para este año se encuentran la alimentación saludable en niñas, niños y adolescentes, la prevención de enfermedades crónicas y la salud mental, acciones que se impulsarán a través de promotores de salud en las ocho jurisdicciones sanitarias del estado.

Martínez Lira indicó que estas estrategias buscan fortalecer la prevención y acercar información confiable a la población, especialmente a los grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad.