Bordan con memoria y dignidad: inauguran exposición en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este viernes fue inaugurada la exposición "Bordadorxs, Historias de Dignidad" en la Casa de la Cultura de Piedras Negras, un espacio donde el hilo y la aguja se convierten en instrumentos de memoria.

La muestra es organizada por la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C. (Famun) , en colaboración con el colectivo Hilos del Corazón y la propia Casa de la Cultura .

"Cada bordado que forma parte de esta exposición representa un acto de amor, resistencia y memoria. Son historias que no deben olvidarse y que nos llaman a seguir buscando", expresó Humberto Morales, vocero de FAMUN.

La exposición estará abierta al público los días 1 y 2 de septiembre , de 9:00 a 16:00 horas , en la Casa de la Cultura ubicada en la avenida López Mateos número 800, colonia Roma , con entrada libre.