Alcalde Jacobo responde con ataques a críticas por cobro del DAP

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Frente al rechazo del sector empresarial al nuevo cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) incluido en los recibos de luz, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez , optó por confrontar directamente a los líderes de cámaras, a quienes acusó de carecer de imparcialidad y responder a intereses políticos .

En rueda de prensa, Rodríguez condicionó la cancelación del cobro del DAP a que los organismos empresariales se sumen a una campaña para exigir al Gobierno del Estado la devolución de la planta tratadora de aguas residuales y los recursos recaudados por concepto del Impuesto Sobre Nómina (ISN) .

"Yo los reto: nosotros nos desistimos del cobro del DAP si a partir de mañana emprendemos una lucha para recuperar la planta tratadora y que nos paguen el ISN", lanzó el edil, justificando la nueva carga fiscal como una necesidad ante la falta de recursos estatales .

La respuesta del alcalde escaló a nivel personal , al señalar al presidente de Canacintra, Isidro de los Santos , de haber recibido un descuento de 88 mil pesos en su adeudo de agua potable durante la administración de Lorenzo Menera.

"No paga agua. Cuando entramos, tenía una deuda de hasta 200 mil pesos", afirmó Rodríguez.

Además, acusó que algunos dirigentes empresariales actúan como operadores partidistas y los cuestionó por no mostrar la misma energía al exigir el retorno del ISN, cuyos montos –dijo– superan ampliamente el cobro proyectado del DAP.

Las declaraciones generaron críticas por parte de sectores que consideran que el alcalde intenta desviar el foco del debate y deslegitimar el rechazo ciudadano a un cobro que ya se había intentado implementar sin éxito en el pasado.