Fuga de gas habría provocado incendio en vivienda de Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General de Justicia mantiene abierta la investigación por el incendio registrado en un domicilio de la calle Tilo, en la colonia Año 2000, donde cuatro personas resultaron con quemaduras, entre ellas dos menores de edad.

De acuerdo con las declaraciones recabadas por agentes de Investigación Criminal, el fuego habría iniciado cuando se realizaba la conexión de un tanque de gas y se presentó una fuga en una válvula. La salida del combustible habría generado una flama que alcanzó a quienes se encontraban cerca.

Entre los lesionados están Artemisa N., de 40 años; Lenin N., de 35; y las menores Ami N., de 10, y Ania N., de 4 años, quienes permanecen estables. Los reportes médicos señalan que las quemaduras de las niñas no son de gravedad.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, señaló que inicialmente se manejó la posibilidad de que una mujer hubiera provocado deliberadamente el incendio con la intención de morir junto con sus hijos.

Sin embargo, explicó que esa hipótesis perdió fuerza ante las declaraciones de las personas que se encontraban en el inmueble, por lo que la principal línea de investigación apunta ahora a un accidente relacionado con una fuga de gas.

Gómez Rodríguez indicó que los agentes acudieron al hospital para entrevistar a los afectados luego de que fueran ingresados por las quemaduras, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para establecer con certeza cómo ocurrió el incendio.

La Fiscalía agotará las investigaciones antes de determinar si existe alguna conducta que pudiera constituir un delito o si el caso corresponde a un accidente.