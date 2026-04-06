Investigan muerte de joven guardia en la colonia Acoros

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General de Justicia mantiene abierta una investigación tras la muerte de Adrián Vázquez, de 24 años, quien fue localizado sin vida al interior de su vivienda en la colonia Acoros, en Piedras Negras.

El joven laboraba como guardia en la empresa Rassini, y fueron sus propios familiares quienes realizaron el hallazgo del cuerpo y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Acciones de la autoridad

El delegado de la corporación, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que tras una revisión inicial se descartó que el fallecimiento haya sido producto de un suicidio, por lo que la indagatoria se mantiene enfocada en otras líneas.

Entre las principales hipótesis, explicó, se analiza una posible intoxicación o causas asociadas con alguna enfermedad, aunque será la necropsia de ley la que permita establecer con precisión qué originó la muerte.

"Estamos en espera de los resultados periciales para establecer la causa exacta del fallecimiento", señaló el funcionario.

Detalles confirmados

De manera paralela, la autoridad ministerial continúa con la toma de declaraciones a familiares y personas cercanas, con el objetivo de reunir mayores elementos que permitan esclarecer el caso y cerrar la investigación conforme a derecho.

La Fiscalía indicó que, una vez integrados los dictámenes periciales y testimoniales, se determinará oficialmente la causa del fallecimiento del joven trabajador.