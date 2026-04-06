Semana Santa concluye con saldo blanco en la Región Norte I de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El operativo de seguridad implementado durante Semana Santa en la Región Norte I concluyó con saldo blanco en los principales espacios recreativos, informó la Fiscalía General del Estado a través de su delegación regional.

El delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos señaló que la coordinación entre las distintas corporaciones permitió mantener vigilancia permanente en zonas de alta afluencia, evitando la comisión de delitos y situaciones de riesgo durante el periodo vacacional.

Acciones de la autoridad

Entre los puntos bajo supervisión destacaron las orillas del Río Bravo, además de parques públicos y balnearios privados, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron recorridos preventivos para reforzar la seguridad de visitantes y familias.

El funcionario detalló que también se habilitaron mecanismos para facilitar la presentación de denuncias en el lugar de los hechos, con el propósito de ofrecer una respuesta inmediata en caso de incidentes; sin embargo, precisó que no fue necesario activar dichos procedimientos.

Detalles confirmados

Rodríguez Ríos subrayó que estas acciones se llevaron a cabo bajo las instrucciones del fiscal general Federico Fernández Montañez, con el objetivo de brindar certeza y tranquilidad a la población durante los días de mayor movilidad.

Con estos resultados, las autoridades confirmaron que las celebraciones de Semana Santa transcurrieron sin incidentes en la región, consolidando un balance positivo en materia de seguridad y prevención.