Falta Jacobo a conferencia; reaparece en video de convivio con cantantes

Piedras Negras, Coah.- El alcalde Jacobo Rodríguez no asistió este lunes a la conferencia matutina del Municipio, ausencia que fue atribuida a "un tema personal", informó el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar.

Durante la rueda de prensa, el funcionario municipal señaló que el Edil retomaría actividades públicas más tarde, durante la reunión de gabinete programada para este mismo día.

¿Qué se sabe sobre el video del alcalde?

De manera paralela, este lunes comenzó a difundirse en redes sociales un nuevo video en el que aparece el Alcalde en un convivio con consumo de alcohol junto al cantante Gavito Ballesteros y otras figuras del regional mexicano.

El material fue compartido originalmente desde una cuenta del propio Presidente Municipal y volvió a centrar la atención sobre la relación del Edil con artistas que participaron en la feria municipal del año pasado.

Antecedentes de la relación del alcalde con artistas

No es la primera ocasión en que circulan videos del Alcalde en este tipo de eventos durante fines de semana. Desde 2025 se han difundido imágenes del Edil en palenques y convivios con agrupaciones como Marca Registrada.

Gavito Ballesteros fue uno de los artistas contratados para la feria municipal realizada en 2025, evento que posteriormente fue señalado por generar pérdidas millonarias para el Municipio.