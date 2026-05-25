Exhortan a automovilistas a reforzar medidas de seguridad vial en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.- La Jurisdicción Sanitaria 01 exhortó a los automovilistas a reforzar medidas básicas de seguridad vial para prevenir accidentes y reducir riesgos en la vía pública.

Priscila Hernández López señaló que entre las principales recomendaciones se encuentra el uso permanente del cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce y atender los señalamientos viales.

Indicó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de prevención impulsada desde el sector salud para disminuir accidentes tanto en carreteras como en zonas urbanas.

La Jurisdicción Sanitaria 01 refuerza la importancia de la seguridad vial en la comunidad.

La funcionaria explicó que la prevención de accidentes viales también representa un tema de salud pública debido a las consecuencias físicas y sociales que generan este tipo de percances.

Añadió que el llamado cobra relevancia luego de los accidentes registrados durante el pasado fin de semana, aunque aclaró que las campañas preventivas se mantienen de manera constante.

"Tenemos que darle herramientas a la población para que conozca las medidas de prevención", expresó.

Priscila Hernández destaca la relación entre accidentes viales y salud pública.

Hernández López recordó que las acciones preventivas promovidas por Salud Pública abarcan accidentes en el hogar, escuelas y vía pública, por lo que insistió en mantener conductas responsables al volante.