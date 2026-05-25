Refuerzan fumigación en colonias de riesgo tras lluvias en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.- La Jurisdicción Sanitaria 01 informó que el Departamento de Vectores mantiene operativos de fumigación en distintos sectores de la ciudad, con especial atención en colonias consideradas de riesgo por la presencia de agua estancada y criaderos de mosquitos tras las recientes lluvias.

Priscila Hernández López señaló que las brigadas trabajan en horarios matutinos y vespertinos con el objetivo de cubrir la totalidad del municipio durante las próximas semanas.

Explicó que las labores pueden verse afectadas por las condiciones climatológicas; sin embargo, las colonias que no alcancen a atenderse son reprogramadas para días posteriores.

Entre los sectores identificados como prioritarios mencionó las colonias Acoros, Villarreal, Lázaro Cárdenas y Bravo, donde históricamente se han detectado mayores riesgos por acumulación de agua y presencia de mosquitos.

La funcionaria indicó que en la colonia Lázaro Cárdenas, particularmente en áreas cercanas al vaso captador y a un jardín de niños, el pasado viernes se aplicó Temefos líquido en zonas con acumulación de agua y se realizó nebulización en las manzanas contiguas.

Además, explicó que personal de Vectores realiza captura de mosquitos para análisis entomológicos y, con base en los resultados, definir acciones adicionales.

Hernández López insistió en que la ciudadanía debe colaborar eliminando posibles criaderos dentro de los domicilios mediante la estrategia "lava, tapa, voltea y tira".

"De nada sirven las acciones de fumigación si en las casas continúan existiendo criaderos", advirtió.

Añadió que durante los recorridos se han detectado patios con recipientes, bolsas y objetos capaces de acumular agua, situación que favorece la reproducción del mosquito transmisor de enfermedades.

La funcionaria señaló que, aunque las lluvias han incrementado la presencia de huevecillos y larvas en ovitrampas, actualmente no existen focos rojos de alarma sanitaria en el municipio.