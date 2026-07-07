Habilitan bodega para resguardar equipo escolar y prevenir robos en vacaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el objetivo de prevenir robos durante el próximo periodo vacacional, la oficina de Servicios Regionales Educativos habilitará, del 7 al 10 de julio, su bodega para recibir y resguardar equipo de los planteles escolares que así lo soliciten.

Acciones de la autoridad

El director de Servicios Regionales Educativos, Benito Luis Costilla, informó que la medida busca proteger principalmente equipos de cómputo, aparatos electrónicos y otros bienes de valor que permanecen en las escuelas durante el receso escolar.

El funcionario recordó que en el periodo vacacional anterior se registraron casos de planteles que fueron vandalizados para sustraer equipo, por lo que reiteró el llamado a directivos y personal escolar para aprovechar este servicio de resguardo.

Precisó que las escuelas interesadas deberán trasladar sus equipos a la bodega de Servicios Regionales Educativos dentro del periodo establecido. No obstante, señaló que, en caso de no poder hacerlo entre el 7 y el 10 de julio, la dependencia mantendrá abierta la recepción hasta el 17 o 18 de julio, con el fin de brindar apoyo a todos los planteles.

Detalles confirmados

Costilla destacó que el resguardo se realizará en instalaciones seguras y reiteró la disposición de la dependencia para recibir los bienes escolares.

Asimismo, exhortó a padres de familia y vecinos que habitan cerca de las escuelas a mantenerse atentos durante las vacaciones y reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa o intento de vandalismo.

"El apoyo de la comunidad es fundamental para proteger el patrimonio de las escuelas y evitar afectaciones que perjudiquen a los estudiantes al regreso a clases", señaló.