Hospital General de Piedras Negras fortalece atención en salud mental con nueva psicóloga

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" reforzó la atención en salud mental con la incorporación de una psicóloga, luego de permanecer cerca de un año sin este servicio, informó el director del nosocomio, Agustín Aguilar Rodríguez.

El funcionario detalló que la especialista fue contratada por el Gobierno del Estado y comenzó actividades el 1 de julio, participando inicialmente en programas relacionados con igualdad de género e igualdad de oportunidades, además de las campañas de atención psicológica que desarrolla el hospital.

Aguilar Rodríguez explicó que, debido a que la profesionista labora por horas, no es posible cubrir la totalidad de los programas de atención; sin embargo, destacó que su incorporación permitirá fortalecer los servicios que actualmente ofrece la institución.

Indicó que el hospital ya trabaja en la integración de la psicóloga a las distintas áreas y continúa realizando gestiones para ampliar la plantilla, ya que el objetivo es contar con al menos tres especialistas en Psicología para atender la demanda de pacientes.

Señaló que la profesionista ya había colaborado anteriormente con el hospital, por lo que conoce el funcionamiento de la institución y los programas de atención que se desarrollan en el área de salud mental.

El director agregó que el hospital también cuenta con una psiquiatra que brinda consulta de lunes a viernes, aunque reconoció que la alta demanda provoca tiempos de espera, debido a que cada valoración requiere entre una hora y hora y media.

Explicó que, a diferencia de otras especialidades, la consulta psiquiátrica demanda mayor tiempo para la evaluación y seguimiento de cada paciente, lo que limita el número de consultas que pueden otorgarse por jornada.

Aguilar Rodríguez exhortó a las personas que presenten síntomas de depresión u otros problemas de salud mental a solicitar atención médica de manera oportuna. Precisó que los pacientes deben acudir primero a su centro de salud para ser valorados y, de ser necesario, canalizados al Hospital General.

Añadió que la institución continúa atendiendo pacientes con intentos de suicidio y, aunque las estadísticas semestrales aún están en proceso de integración, estimó que reciben entre uno y tres casos al mes.

Asimismo, recordó que el hospital mantiene disponibles los servicios de Urgencias, consulta especializada y Terapia Intensiva para atender este tipo de emergencias, e hizo un llamado a la población a utilizar también los canales de apoyo psicológico del programa Inspira del Gobierno del Estado, que ofrece orientación y canalización para personas en crisis.

El director explicó que el tratamiento de una intoxicación por medicamentos depende del tiempo transcurrido desde la ingesta y del tipo de sustancias consumidas, por lo que procedimientos como el lavado gástrico solo pueden realizarse bajo criterios médicos específicos y cuando las condiciones del paciente lo permiten.