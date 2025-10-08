Investigan presunto abuso contra niña de 5 años en la colonia Vista Hermosa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmaron que ya fue presentada una denuncia formal por un presunto abuso sexual en contra de una niña de cinco años, hecho ocurrido en la colonia Vista Hermosa.

El delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el caso está siendo atendido en conjunto con la Fiscalía Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes, así como con la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), con el objetivo de integrar la carpeta de investigación y obtener los elementos necesarios para solicitar una orden judicial.

"La víctima recibe atención psicológica y médica en el área de atención a víctimas, donde ya se han obtenido datos relevantes sobre la persona presuntamente responsable", indicó el funcionario.

Rodríguez Ríos señaló que la investigación avanza conforme a los protocolos establecidos y que se espera tener avances en los próximos días, posiblemente con una persona detenida.