Piedras Negras alista campaña para “regularizar” negocios caseros

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En medio del crecimiento del desempleo y del aumento de pequeños negocios operados desde casa, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, anunció que el municipio prepara una campaña de “regularización” dirigida a los llamados emprendimientos domésticos.

El funcionario reconoció que en los últimos meses “se ha incrementado el emprendimiento” y que muchas familias han recurrido a la venta de alimentos o productos desde sus hogares como alternativa ante la falta de empleo. Sin embargo, no precisó si el proceso implicará permisos, cobros o sanciones, lo que ha generado inquietud entre los habitantes.

“Tendremos que establecer una nueva campaña de regularización enfocada a este tipo de comercios”, afirmó Aguilar.

Agregó que, aunque los inspectores municipales no llegan solicitando permisos, sí se harán rondines para identificar a quienes operan sin registro formal.

El anuncio ocurre en un contexto marcado por la ausencia de estrategias locales para generar empleo formal. El propio secretario admitió que las dependencias municipales con mayor rotación, como Ecología, ya tienen su plantilla completa y que no hay nuevas vacantes de gran escala en el gobierno local.

Por su parte, la directora de Fomento Económico, Linda Cobos, reconoció que no existe un balance preciso sobre el número total de empleos perdidos en el año, y atribuyó los recientes despidos a la “incertidumbre con los aranceles y el tratado comercial con Estados Unidos”.

Aunque aseguró que “no hay información de nuevos despidos en puerta”, también admitió que no se ha concretado la reunión pendiente entre el Ayuntamiento, la asociación Index y la Cámara de Comercio, clave para definir un diagnóstico económico de cierre de año.

Mientras tanto, el enfoque del gobierno local parece centrarse en los emprendedores informales, una decisión que podría derivar en nuevas cargas administrativas o económicas para quienes subsisten fuera del mercado laboral formal.