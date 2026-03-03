Indaga FGE presunto acoso en Secundaria Técnica 38 de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Las autoridades ministeriales continúan con la integración de la carpeta de investigación derivada de una denuncia por presunto acoso sexual en perjuicio de alumnas de la Secundaria Técnica 38, con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía en la región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que el caso se encuentra en etapa de análisis y recopilación de pruebas, manteniendo abiertas las diligencias conforme a los protocolos establecidos por la ley.

Indicó que se ha activado la intervención de la PRONNI y del Centro de Empoderamiento y Justicia de la Mujer para brindar acompañamiento integral a las menores afectadas, priorizando su bienestar emocional y su seguridad.

Detalles confirmados

Finalmente, el funcionario señaló que el proceso se desarrolla bajo un enfoque de protección a las víctimas, asegurando que se respete el debido proceso y que se les otorgue atención especializada durante todo el procedimiento legal.