Médico nigropetense queda varado en Dubái por conflicto en Oriente Medio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El médico traumatólogo Luis José Flores Cruz y su esposa, Mariana Jasso, permanecen en Dubái tras el cierre de operaciones aéreas derivado del conflicto bélico en Oriente Medio, situación que les impidió regresar a México el pasado fin de semana.

El especialista, originario de esta frontera, tenía previsto retornar el sábado 28 de febrero en un vuelo de United Airlines, luego de un viaje vacacional de 10 días que incluyó un crucero por el Golfo Pérsico y visitas a diversas ciudades turísticas de la región. Sin embargo, la suspensión de actividades en aeropuertos, incluido el de Dubái, frenó su salida.

Este lunes al mediodía, el médico publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a sus pacientes en Piedras Negras, donde ofreció una disculpa por la cancelación de citas programadas en su consultorio.

"Actualmente nos encontramos en los Emiratos Árabes Unidos en medio de la situación de conflicto que es de conocimiento público, lo cual ha generado ajustes inevitables en nuestra agenda", señaló en su comunicado.

¿Qué provocó la cancelación de vuelos?

De acuerdo con reportes internacionales, el fin de semana se desató un conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivó en ataques en varias ciudades de Oriente Medio, incluidos los Emiratos Árabes Unidos.

Acciones de la familia de Luis José Flores Cruz

José Luis Flores Maciel, padre del especialista, informó que ya se encuentra en contacto con autoridades del Gobierno de Coahuila y con instancias federales a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el propósito de gestionar apoyo para que la pareja pueda salir de la zona de riesgo y regresar al país.

Hasta el momento, la familia se mantiene a la espera de información oficial sobre la reanudación de vuelos y las condiciones de seguridad en la región.