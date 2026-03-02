Va Jacobo Rodríguez por nuevo consejo en Simas tras fallo judicial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, informó que a más tardar el miércoles se convocará a sesión extraordinaria de Cabildo para designar un nuevo consejo en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras (SIMAS), luego de que un Tribunal Colegiado revocara el amparo que mantenía en funciones al anterior gerente y consejeros.

"Yo creo que ya no puede pasar del miércoles, el miércoles debemos estar ya sesionando para la extraordinaria", declaró el edil, al señalar que actualmente el organismo operador "ya no tiene consejo" y que este órgano es indispensable para dar validez a las decisiones administrativas, operativas y financieras.

El nuevo consejo del SIMAS

Rodríguez reconoció que la construcción de acuerdos al interior del Cabildo ha sido compleja. "Es una tarea complicada, como ustedes saben la oposición de alguna manera pues tiene mayoría", expresó. Añadió que se trata de los mismos integrantes "que de alguna manera les conviene que nos vaya mal", en referencia a regidores de oposición.

Auditoría al organismo operador

El alcalde adelantó que, una vez conformado el nuevo consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, se procederá a realizar una auditoría al organismo operador.

"Creo que es obvio que se tiene que hacer esa auditoría, claro que la vamos a hacer, pero primero vamos a sacar adelante el consejo", sostuvo.