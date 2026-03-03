Operativo "Barrido" deja más de 20 detenidos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Como parte de una estrategia de seguridad ordenada por el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo "Barrido" que dejó como saldo más de 20 personas detenidas durante el fin de semana en diversos sectores de la ciudad.

El operativo Barrido en Piedras Negras

El despliegue incluyó patrullajes en convoy y recorridos a pie en colonias con alta incidencia de riñas, consumo de sustancias ilícitas y faltas administrativas. Participaron corporaciones municipales, Policía Civil Coahuila, Agencia de Investigación Criminal, grupos de reacción, así como personal de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

Objetivos del operativo de seguridad

De acuerdo con el delegado Rigoberto Rodríguez Ríos, el objetivo es recuperar espacios para la ciudadanía y evitar que puntos conflictivos sean utilizados para ingerir alcohol, portar armas blancas o generar situaciones de riesgo, especialmente en zonas donde hay presencia de niños y familias.

Las personas detenidas fueron canalizadas ante la autoridad correspondiente, mientras que las acciones se replicarán en otras ciudades del estado como parte de la política de proximidad social promovida por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.