Identifica FGE a presuntos responsables de robar camioneta en la colonia Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abiertas y firmes las investigaciones para esclarecer el robo de una camioneta Chevrolet Silverado color rojo, propiedad de un comerciante local, ocurrido en la colonia Bravo de esta ciudad.

De acuerdo con el delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, tras el reporte del hecho se tomaron de inmediato las declaraciones del afectado y de diversos testigos, lo que permitió iniciar las indagatorias sin demora y dar seguimiento puntual al caso.

Como parte de las acciones, se revisaron cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad, con lo que se lograron obtener características físicas de los presuntos implicados, especialmente después de que el vehículo fue localizado y recuperado por las autoridades.

El delegado explicó que actualmente dos personas permanecen detenidas por otro delito y se analiza su posible relación con este robo, por lo que en los próximos días podría concluir la integración de la carpeta de investigación.

Finalmente, señaló que, una vez reunidos todos los datos de prueba necesarios, la Fiscalía procederá a solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los responsables, a fin de llevarlos ante la justicia y garantizar la reparación del daño a la víctima.