Aseguran drogas y equipo de vigilancia en la colonia El Edén

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En un operativo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila, fueron ejecutados tres cateos en viviendas ubicadas en la colonia El Edén, en la ciudad de Piedras Negras, durante la noche del martes.

Las acciones permitieron la detención de cinco personas y el decomiso de sustancias ilícitas, entre ellas metanfetamina (cristal) y marihuana, además de pipas para su consumo, básculas grameras y cámaras de seguridad instaladas en los domicilios.

Los presuntos responsables responden a los nombres de José Ángel "N", de 18 años; Cinthia Dariela "N", de 33; Alex "N", de 19; Daniel "N", de 53; y Alfredo "N", de 23 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con lo informado por el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, los inmuebles permanecerán asegurados mientras continúan las indagatorias, ya que podrían desprenderse nuevas detenciones derivadas de este caso.

La autoridad indicó que será en un plazo de 48 horas cuando se defina la situación legal de los detenidos.