Arrasan nigropetenses en robótica LEGO

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Jóvenes estudiantes de robótica de Piedras Negras conquistaron el primer lugar regional en el Concurso Internacional de Robótica LEGO, al superar a 41 instituciones educativas de Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua y Zacatecas.

¿Cómo ocurrió el triunfo en el concurso?

Con este resultado, el equipo obtuvo su pase a la etapa nacional como número uno de su categoría, consolidándose como uno de los proyectos más sólidos de la región en áreas STEM, innovación tecnológica y trabajo colaborativo.

Apoyo de docentes y familias

El triunfo no solo refleja el talento de las y los participantes, sino también el respaldo de docentes y familias, quienes han impulsado el desarrollo académico y competitivo de los jóvenes nigropetenses.

Preparativos para la etapa nacional

Ahora, el representativo de Piedras Negras se prepara para enfrentar la siguiente fase del certamen, donde buscará refrendar su liderazgo a nivel nacional.