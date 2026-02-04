No es factible: Advierten riesgos de homologar salario en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La propuesta de homologar el salario mínimo de la frontera con el del resto del país podría agravar la pérdida de competitividad, desalentar inversiones y afectar la generación de empleo, advirtió el economista y comerciante local Héctor Rodríguez López.

Luego de que el alcalde planteara la posibilidad de igualar el salario fronterizo al del interior de la República, Rodríguez López señaló que el tema debe analizarse a fondo, ya que involucra factores fiscales, productivos y de competitividad, más allá del impacto inmediato en el ingreso de los trabajadores.

"Entiendo la preocupación del alcalde y, en parte, coincido: la frontera ha perdido competitividad por el diferencial salarial, pero el problema no es solo lo que gana el trabajador, sino el fuerte incremento en la carga fiscal que se disparó con el aumento al salario mínimo", explicó.

Indicó que impuestos, cuotas al Seguro Social y aportaciones al Infonavit, calculadas sobre una base gravable más alta, han puesto en jaque a empresas formales, particularmente micro, pequeñas y medianas, lo que ha provocado la salida de industrias hacia otras regiones del país o incluso al extranjero.

El especialista consideró inviable una reducción del salario mínimo en la frontera debido a los altos costos sociales y políticos que implicaría. "No creo que ningún gobierno quiera asumir ese riesgo; políticamente no es factible", afirmó.

Impacto en la competitividad laboral

No obstante, advirtió que los incrementos acelerados al salario mínimo fronterizo, impulsados por el Gobierno federal en los últimos años, no midieron su impacto frente a la competencia internacional.

"México ya no solo compite con Estados Unidos y Canadá, sino con Asia y Sudamérica, donde los costos laborales y la normatividad son mucho más flexibles", apuntó.

Como alternativa, propuso la implementación de créditos fiscales (Ceprofis) para la frontera, que permitan reducir el impuesto sobre nómina, aplicar tasas diferenciadas de ISR y revisar las aportaciones al Seguro Social. "Lo que se perdería en porcentaje se ganaría en volumen, con más empresas y más empleos", sostuvo.

Propuestas para mejorar la situación

Finalmente, advirtió que homologar los salarios al alza en todo el país tampoco representa una solución inmediata, ya que podría afectar la competitividad nacional. "Tendría que ser un proceso gradual de varios años para no ahuyentar inversiones ni dañar a las empresas formales", concluyó.